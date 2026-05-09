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El castillo de Drácula, comprado por el empresario encargado del legado de Elvis Presley

El escritor Bram Stoker nunca visitó Rumania ni el propio protagonista tuvo conexión alguna con el lugar, pero es de los destinos turísticos más célebres del país.

| etiquetas: rumania , drácula , elvis presley
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1 comentarios
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Lo visité hace unos seis años, y no tiene el más mínimo interés. En cambio el Castillo de Peleș también de Rumanía está mucho mejor, la zona es más auténtica y tranquila, y no solamente está mejor conservado si no que tiene más interés. Construido por Carlos I, fue el primer castillo de Europa con electricidad y hasta un servicio de ascensorl
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