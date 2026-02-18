edición general
Castillo Algarra, el provocador gurú de Ayuso que ha mermado sus filas en la Asamblea y que denuncia una "epidemia de feminismo maniático"

Se presenta como profesor de Humanidades, escritor, productor y director teatral, y propietario de la academia

pepel #2 pepel *
Feminismo maniático... ¿Eso es alguna enfermedad? ¿Es contagiosa?
ipanies #1 ipanies
Detrás de la zumbada hay una cuadrilla de mermados, borrachos, subnormales e hijoputas que son dignos de estudio!! Enhorabuena madrileños, tenéis en el gobierno a los especímenes más indeseables de vuestra ciudad... o_o
#3 eugeniodl
No entiendo a estos romanos, si tan malos eran por qué tenían esos cargos. Y, si tan malos son por qué se quejan de sus dimisiones.
