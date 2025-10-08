Se ha pasado de 715 casos en 2024 a 1295 en 2025, un aumento del 81%. Este aumento en los diagnósticos de tos ferina preocupa a los pediatras por los niños que son demasiado pequeños para vacunarse o los niños no vacunados, que son los que corren mayor riesgo, especialmente en un momento en que los líderes estatales han expresado su intención de dar marcha atrás en los requisitos de vacunación en Florida.
Los casos de tos ferina se disparan en Florida mientras los pediatras se preocupan por la reducción de la vacunación
Los casos de tos ferina en Florida se han disparado este año un 81 % con respecto al año pasado [Ing]
