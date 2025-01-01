edición general
El 'caso Montoro' o los ingresos de Juan Carlos I avivan el debate sobre la conciencia fiscal: Hacienda aún no somos todos

El CIS lleva cuatro décadas sondeando qué piensan los españoles sobre el sistema tributario y uno de los datos más llamativos es la subida de quienes creen que el fraude está muy extendido, idea que ya comparten el 90% de los ciudadanos. Hace unas semanas estallaba un caso de corrupción cuyo epicentro era el exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro. El escándalo alcanzaba a la plana mayor de su Ministerio durante el Gobierno de Rajoy. El exdirigente popular y su equipo están imputados por favorecer a empresas gasísticas desde el......

| etiquetas: caso montoro , juan carlos i , hacienda , no somos todos iguales
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Para hacienda nunca todos los españoles hemos sido iguales y por ahora seguimos igual.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Hacienda somos todos, pero unos mas que otros.
#6 DonaldBlake
No sé a qué debate se refieren. De esto, los medios (públicos y privados) prefieren pasar de puntillas.
#2 josebres
Hacienda somo todos y la justicia es ciega.
#3 Cntrl
unos pagamos a hacienda y otros reciben el dinero de los que pagamos
#5 encurtido
Lo de Montoro es una barrasada digna de meter una década en la cárcel a por lo menos una docena de personas (promotores y gente con responsabilidad).

Pero las posibilidades de fraude son infinitamente más factibles a pequeño nivel: pymes, autónomos y particulares que con multinacionales.
