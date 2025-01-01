El 'caso Montoro' o los ingresos de Juan Carlos I avivan el debate sobre la conciencia fiscal: Hacienda aún no somos todos

El CIS lleva cuatro décadas sondeando qué piensan los españoles sobre el sistema tributario y uno de los datos más llamativos es la subida de quienes creen que el fraude está muy extendido, idea que ya comparten el 90% de los ciudadanos. Hace unas semanas estallaba un caso de corrupción cuyo epicentro era el exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro. El escándalo alcanzaba a la plana mayor de su Ministerio durante el Gobierno de Rajoy. El exdirigente popular y su equipo están imputados por favorecer a empresas gasísticas desde el......