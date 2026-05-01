edición general
15 meneos
48 clics
El caso de María José, 15 días de prisión por una multa de 60€ sin tener antecedentes

El caso de María José, 15 días de prisión por una multa de 60€ sin tener antecedentes

Esta entrevista visibiliza la realidad oculta de las prisiones en Catalunya a través de la voz de María José Alarcón, activista y madre de un interno ingresado en el módulo de salud mental de Brians 2, donde su hijo sufre las consecuencias de un sistema que responde con encierro y medicación a problemas de salud mental y adicciones en lugar de ofrecer recursos reales de tratamiento y apoyo. Además cuenta como pasó 15 días en prisión por negarse a pagar una multa de 60€

| etiquetas: cárceles catalanas , prisión , brians , dani alves , cárcel
12 3 2 K 168 actualidad
17 comentarios
12 3 2 K 168 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 ddomingo
No se porque pero me da que no es como lo cuentan....
6 K 65
Konekallejera #2 Konekallejera
#1 pues te equivocas, quedó rastro en la red social X y en algunos medios x.com/hashtag/AlaCarcelPor60?src=hashtag_click
1 K 17
#4 tednsi *
#1 Eso a Jordi Pujol no le pasará. A Piqué tampoco.
¿Cómo era aquello del roba gallinas...?
1 K 17
Malinke #16 Malinke
#1 y no te digo que no, no leí el envío; pero que no imputen a Rajoy o a Cospedal, tampoco es como nos lo cuentan siendo dos personajes públicos influyentes y ahí estamos.
0 K 11
#3 z1018
Le condenan a 15 días multa, si no lo paga y no tiene domicilio conocido tiene que cumplir los 15 días en prisión.

Estas noticias en que se muestran diferentes historias sin conexión y luego relacionándolas unas con otras sin causalidad alguna.

No se dice que delito ha cometido.
No se dice por qué no ha pagado la multa.
No se dice que tiene que ver su problema de salud mental con las adicciones y qué relación tienen con el delito por el que lo han condenado.

Lo único es decir es destacar que ha pasado 15 días en la cárcel por no pagar una pena de multa.
4 K 52
Konekallejera #8 Konekallejera
#3 es solo cuestión de prestar un poco de atención, M J es la principal querellante contra la mayor estafa en la dependencia de España y lleva siendo acosada desde hace muchos años, tras el primer desahucio por impagos por parte de la "Organización Criminal" BB Serveis se pudieron meter en una infravivienda y es en esa infravivienda tras mucho acoso que un día le dio un golpe a la puerta y eso lo capto las muchas cámaras que había puesto el propietario, el juicio fue una farsa en la…   » ver todo el comentario
3 K 32
#7 Banshee2x *
Vaya titular, la condenan a una multa por un delito de LESIONES, como no paga la multa debe cumplir 15 días de prisión.
3 K 45
Konekallejera #9 Konekallejera
#7 lo normal que te metan en prisión sin tener antecedentes por una multa de 60 €
1 K 17
#10 Banshee2x
#9 Lo normal es que no te condenen por un delito de lesiones, una vez condenada si no puedes pagar la multa ¿Qué pasa? ¿Hacemos como que no ha pasado nada?
1 K 21
Konekallejera #12 Konekallejera
#10 pues nada entonces es normal que ella haya pasado más días detenida por una multa de 60 € que toda la cúpula de BB Serveis junta acusados de robar más de 35 millones de € de dinero público destinado a la dependencia, así nos luce el pelo.
0 K 9
#15 Banshee2x
#12 Eso si que no es normal, pero si empiezan mintiendo en el titular (y en el resto de la noticia) pues claro ya todo se coge con pinzas, que parece que la metan en prisión por no pagar una multa de aparcamiento y lo que no está pagando es una condena firme por lesiones. Tampoco explican como sucedieron esas lesiones, así que parece bastante sesgado.
1 K 21
Konekallejera #17 Konekallejera
#10 de lesiones a un muelle de una puerta
0 K 9
earthboy #13 earthboy
#7 Llevo un rato buscando y no he encontrado nada de las lesiones.
He visto algo de romper un muelle de una puerta.
¿Podrías enviar el enlace de donde lo has visto?
0 K 11
#14 Banshee2x
#13 En la noticia hay una foto de la ejecutoria, donde pone que está condenada en firme por un delito de lesiones leves.

kaosenlared.net/wp-content/uploads/2026/05/DaRfW6yXkAEP2s2.jpg
1 K 21
cocolisto #6 cocolisto
Anda mira, como Zaplana. Igualito.
0 K 20
Connect #11 Connect
Con lo que cuesta en este país que metan a nadie en prisión, con delincuentes reincidentes que entran y salen de comisaría a la misma velocidad, y resulta que este entra por 60 euros de multa. Pues que diga como lo ha logrado, que tenemos un montón de carteristas que no entran ni con 40 detenciones!
0 K 15
Sinfonico #5 Sinfonico
Un Cuento chino xD
1 K 5

menéame