El caso de María José, 15 días de prisión por una multa de 60€ sin tener antecedentes

Esta entrevista visibiliza la realidad oculta de las prisiones en Catalunya a través de la voz de María José Alarcón, activista y madre de un interno ingresado en el módulo de salud mental de Brians 2, donde su hijo sufre las consecuencias de un sistema que responde con encierro y medicación a problemas de salud mental y adicciones en lugar de ofrecer recursos reales de tratamiento y apoyo. Además cuenta como pasó 15 días en prisión por negarse a pagar una multa de 60€