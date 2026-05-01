El caso de María José, 15 días de prisión por una multa de 60€ sin tener antecedentes

Esta entrevista visibiliza la realidad oculta de las prisiones en Catalunya a través de la voz de María José Alarcón, activista y madre de un interno ingresado en el módulo de salud mental de Brians 2, donde su hijo sufre las consecuencias de un sistema que responde con encierro y medicación a problemas de salud mental y adicciones en lugar de ofrecer recursos reales de tratamiento y apoyo. Además cuenta como pasó 15 días en prisión por negarse a pagar una multa de 60€
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¿Cómo era aquello del roba gallinas...?
Estas noticias en que se muestran diferentes historias sin conexión y luego relacionándolas unas con otras sin causalidad alguna.
No se dice que delito ha cometido.
No se dice por qué no ha pagado la multa.
No se dice que tiene que ver su problema de salud mental con las adicciones y qué relación tienen con el delito por el que lo han condenado.
Lo único es decir es destacar que ha pasado 15 días en la cárcel por no pagar una pena de multa.
He visto algo de romper un muelle de una puerta.
¿Podrías enviar el enlace de donde lo has visto?
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