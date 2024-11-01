El caso de Inmaculada, una de las mujeres que murió por la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía

La sevillana reclamó una revisión mamográfica de control, pero tuvo que acudir a una clínica privada para que le detectaran la enfermedad. Manuel Jiménez, abogado de Amama, asegura que hay tres defunciones, como mínimo, que están relacionadas con el fallo del Servicio Andaluz de Salud.

Asimismov #1 Asimismov *
Pues si hay muertos, entonces aplica the Pepe's methodology de Yak 42, metroValència, Angrois, 11M, 7291, o más recientemente la DANA del 29Oct24 y la pasarela de Cantabria.
#2 CuiProdestHocBellum
A practicamente ningún votante del PP le importa la muerte de esta persona. Ayer mismo, una señora me soltó en relación a estos casos "estaba de dios" que le pasara.
Somos asi. Nos indignamos si un "rojo" quiere cambiar algo que " de toda la vida de dios se ha hecho asin"... Pero cuando nos joden nuestros derechos o nos roban, si son los "nuestros" (sea lo que sea ese "nuestros") ni levantamos una ceja.
O empezamos a mover el culo y nos dejamos de ostias, o nos vamos otros 40 años a la mierda.
