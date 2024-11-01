El caso Glozel: un engaño arqueológico sensacional que ocupó las portadas de los periódicos científicos en Francia en la década de 1920 [Eng]  

A principios de noviembre de 1927, las portadas de los periódicos de toda Francia no mostraban fotografías de los habituales políticos, aviadores o eventos deportivos, sino de un grupo de arqueólogos excavando. El lento y minucioso trabajo arqueológico rara vez acaparaba titulares. Pero esta no era una excavación cualquiera. Los arqueólogos fotografiados eran miembros de un equipo internacional reunido para evaluar la autenticidad de un sitio notable en la región francesa de Auvernia.