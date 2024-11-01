edición general
Caso por la estatua de Baphomet que colocó el Templo Satanico en el Capitolio de Iowa avanza como delito de odio (Eng)

El caso por la destrucción de una estatua de Baphomet vinculada al grupo en el Capitolio del estado de Iowa tuvo una actualización reciente. Los fiscales elevaron los cargos contra el responsable a delito grave y crimen de odio, lo que implica sanciones más severas. El incidente ocurrió después de que el grupo colocara la estatua como parte de una exhibición religiosa permitida junto a otros símbolos en el edificio público.

Land of the free.

Pero free as in beer.
