Caso de la empleada que cortó el pene a su jefe: “todo apunta a que no es muy factible” la versión de la mujer

Abdur, el hombre agredido, continúa hospitalizado tras una reconstrucción quirúrgica del miembro. La mujer contó a la policía que no era la primera vez que su jefe la agredía sexualmente, y que ya le había obligado a mantener relaciones sexuales con él en otras ocasiones, por lo que utilizó el cuchillo para evitar una nueva violación. Una vez recabados los testimonios, la policía informará al juzgado. Eso sí, avanzan que “todo apunta a que no es muy factible” la versión de la mujer. No les consta que ella haya presentado ninguna denuncia.