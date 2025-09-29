El caso del campamento de Bernedo, parado en el juzgado desde mayo

La fiscal ha explicado que hay un atestado policial porque hubo denuncia oficial de las familias. Pero el atestado «quedó en un limbo» y no llegó a la Fiscalía. La Ertzaintza ha recibido cuatro denuncias sobre el campamento, interpuestas por familiares de los niños Preguntada por lo que ha podido ocurrir para que no llegara a la fiscal, Adán ha admitido que «como ha pasado en otras ocasiones, el atestado remitido se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas, que es obligada».