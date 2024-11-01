edición general
El caso Camacho, corrupción en los años 70

Durante décadas, el Caso Camacho ha sobrevivido en el imaginario colectivo del fútbol español deformado por una frase mal atribuida y por un relato incompleto. Sin embargo, los hechos documentados describen uno de los episodios de corrupción arbitral más graves de los años setenta, con conocimiento federativo, una denuncia formal y un claro intento de minimizar su impacto institucional. En el centro de la trama se situó Antonio Camacho Jiménez, árbitro en activo y principal figura señalada por su implicación directa en un presunto entramado (.)

