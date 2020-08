Caso Blancharde: Cuando la asesina es victima: caso de secuestro por el síndrome de Munchausen más agresivo conocido

Gypsy Rose creía que tenía muchas enfermedades, desde distrofia muscular, leucemia y asma, todo debido a su nacimiento prematuro. Pero la realidad es que no tenía esas enfermedades y era su madre hacia creer la mentira. y las exploraciones de su cerebro y columna vertebral indicaron que no mostraba ningún problema. Pese a ello, optaron por no investigar y la trataron de problemas de visión, audición, sueño y hasta salivación, siéndole extirpadas las glándulas salivares, los dientes y haciéndole una vía directa al estómago para alimentarla.