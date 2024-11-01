Caso Barça–Negreira: lo que debes saber

Entre información y desinformación, autos judiciales, informes de la Guardia Civil, artículos de opinión, debates y una avalancha de datos difundidos en distintos medios sobre el mayor escándalo del fútbol europeo, algunas informaciones apenas han sido analizadas, otras han sido manipuladas y varias simplemente no han tenido eco en la prensa deportiva. Por ello, muchos conocen solo una parte incompleta del caso Barça–Negreira.
| etiquetas: negreira , barcelona , laporta
LLUIS BASAT (EX CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL BARÇA):
“En 2003 una persona muy importante del club me dijo que que no podría ser presidente porque "no sabía cómo comprar un árbitro".
NEGREIRA:
Naegreira al FC Barcelona: "Puedo ayudaros con el VAR"
Negreira amenazó por burofax al Barcelona: "Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades"
Te has leído el auto? Indica que “algo hay” y que piensa encontrarlo. Vamos, que no ha dado con la tecla
Pero los catalanes le encumbran a la vez que se escandalizan con el novio de Ayuso. Todo coherencia en los Negreiros