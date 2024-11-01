Caso Barça–Negreira: lo que debes saber

Entre información y desinformación, autos judiciales, informes de la Guardia Civil, artículos de opinión, debates y una avalancha de datos difundidos en distintos medios sobre el mayor escándalo del fútbol europeo, algunas informaciones apenas han sido analizadas, otras han sido manipuladas y varias simplemente no han tenido eco en la prensa deportiva. Por ello, muchos conocen solo una parte incompleta del caso Barça–Negreira.