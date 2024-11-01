edición general
Caso Barça–Negreira: lo que debes saber

Entre información y desinformación, autos judiciales, informes de la Guardia Civil, artículos de opinión, debates y una avalancha de datos difundidos en distintos medios sobre el mayor escándalo del fútbol europeo, algunas informaciones apenas han sido analizadas, otras han sido manipuladas y varias simplemente no han tenido eco en la prensa deportiva. Por ello, muchos conocen solo una parte incompleta del caso Barça–Negreira.

#2 Chepacoleta
Negreiros y Negreros viendo las multas por exclavismo en las obras del cap nou
SVSRTZ #3 SVSRTZ *
DECLARACIONES SOBRE CORRUPCION EN EL FC BARCELONA


LLUIS BASAT (EX CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL BARÇA):

“En 2003 una persona muy importante del club me dijo que que no podría ser presidente porque "no sabía cómo comprar un árbitro".

NEGREIRA:

Naegreira al FC Barcelona: "Puedo ayudaros con el VAR"

Negreira amenazó por burofax al Barcelona: "Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades"

alfre2 #4 alfre2
#3 deberías enviar todo eso al juez de instrucción, que anda perdidísimo y no sabe qué imputar :troll:

Te has leído el auto? Indica que “algo hay” y que piensa encontrarlo. Vamos, que no ha dado con la tecla
alcama #1 alcama
También recordemos que Messi fue condenado por defraudar a Hacienda.
Pero los catalanes le encumbran a la vez que se escandalizan con el novio de Ayuso. Todo coherencia en los Negreiros
alfre2 #5 alfre2
#1 ???? Esto de Negreira tiene algo que ver con defraudar a Hacienda? Porque sé de otro equipo que ya puede conformar un once completo con todos los casos de fraude que le han encontrado. De hecho hasta puede añadir a un entrenador en la banda!
