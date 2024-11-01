El caso de las 300 avestruces que fueron sacrificados en Canadá en medio de una enorme polémica que llegó a EE.UU  

La llegada de hombres con trajes de protección significó el fin para más de 300 avestruces en la Columbia Británica. Su destino fue objeto de una batalla legal de meses en Canadá que atrajo a un grupo inesperado de partidarios, entre ellos un multimillonario estadounidense, activistas canadienses contrarios a las medidas contra el COVID-19 y el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. El doctor Mehmet Oz, un médico famoso y miembro del gobierno de Trump, incluso se ofreció a adoptar a las aves, pero todo fue en vano.