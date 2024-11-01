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Casi 600 empleados de Google piden al CEO de la compañía rechazar la IA en actividades militares clasificadas

Decenas de empleados de Google --hasta 580-- han enviado un carta al consejero delegado de la compañía y también de su matriz, Alphabet, Sundar Pichai, pidiendo no permitir el uso de la inteligencia artificial para actividades militares de Estados Unidos que sean clasificadas. "Somos empleados de Google profundamente preocupados por las negociaciones en curso entre Google y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Como profesionales de la IA, sabemos que estos sistemas pueden centralizar el poder y que cometen errores".

| etiquetas: google , ceo , ia , actividades militares
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3 comentarios
13 3 0 K 101 tecnología
dicharachero #2 dicharachero *
En unos días, noticia relacionada: Google despide a unos 600 empleados por la IA
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devilman2 #3 devilman2
#2 No lo dudes un instante.
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chu #1 chu
Contratas a trabajadores progres porque quieres que tus empleados tengan cerebro y luego resulta que te salen antibelicistas y antifascistas. Supongo que esto ya lo tenían previsto.
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menéame