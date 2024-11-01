edición general
Casi 300 inmigrantes alcanzan las costas canarias después de ser asistidos en dos operaciones de rescate

Salvamento Marítimo interceptó este lunes dos cayucos con un total de 292 inmigrantes a bordo en aguas próximas al Archipiélago, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias. Las precarias embarcaciones fueron localizadas en distintos puntos del entorno marítimo de las Islas y trasladadas posteriormente a los puertos de El Hierro y Tenerife, donde se activaron los recursos de emergencia. En uno de los cayucos viajaban 171 personas que fueron conducidas hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

jdmf
Siempre me pregunto de dónde salen tantos cayucos, me refiero a la embarcación... ¿Los fabrican ex-profeso para emigrar como lo hacen los cubanos?... pero es que son además embarcaciones grandes....
... y es que en realidad todos esos cayucos fueron en su día barcazas de pesca, están pintadas de muchos colores con motivos y guardas muy trabajados... ¿Tanta molestia para emigrar?
Pues no, son miles de pueblos costeros que se quedaron sin pesca, multinacionales que llevan sus buques de procesado a las costas de ésos pueblos y dejan sin pescados en miles de kilometros,...
... como dice el dicho, siembra colonización y cosecharás inmigración.
domadordeboquerones
Rápidamente les asistieron con cargadores de móviles y abrazos calentitos
jdmf
#1 ¿Acaso no te gustaría llamar a tu familia y decir que aún sigues vivo?
