Casi 300 inmigrantes alcanzan las costas canarias después de ser asistidos en dos operaciones de rescate

Salvamento Marítimo interceptó este lunes dos cayucos con un total de 292 inmigrantes a bordo en aguas próximas al Archipiélago, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias. Las precarias embarcaciones fueron localizadas en distintos puntos del entorno marítimo de las Islas y trasladadas posteriormente a los puertos de El Hierro y Tenerife, donde se activaron los recursos de emergencia. En uno de los cayucos viajaban 171 personas que fueron conducidas hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.