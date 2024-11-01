Casi 300 inmigrantes alcanzan las costas canarias después de ser asistidos en dos operaciones de rescate

Salvamento Marítimo interceptó este lunes dos cayucos con un total de 292 inmigrantes a bordo en aguas próximas al Archipiélago, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias. Las precarias embarcaciones fueron localizadas en distintos puntos del entorno marítimo de las Islas y trasladadas posteriormente a los puertos de El Hierro y Tenerife, donde se activaron los recursos de emergencia. En uno de los cayucos viajaban 171 personas que fueron conducidas hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.
| etiquetas: inmigrantes , canarias , operaciones , rescate
... y es que en realidad todos esos cayucos fueron en su día barcazas de pesca, están pintadas de muchos colores con motivos y guardas muy trabajados... ¿Tanta molestia para emigrar?
Pues no, son miles de pueblos costeros que se quedaron sin pesca, multinacionales que llevan sus buques de procesado a las costas de ésos pueblos y dejan sin pescados en miles de kilometros,...
... como dice el dicho, siembra colonización y cosecharás inmigración.