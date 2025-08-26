Casi 28.000 valencianos acumulan la mitad del PIB de la C. Valenciana

Las grandes fortunas beneficiarias de la última rebaja del Consell, el 0,5 % de los valencianos, suman 76.270 millones de patrimonio Es sobre este pequeño porcentaje de la población, sobre el que opera la última rebaja del Consell quien, con el apoyo de Vox, les va a ahorrar 61 millones de euros en impuestos a partir de 2026, según denunciaba el PSPV hace unos días.