Casi 1,3 millones de menores vulnerables empiezan la vuelta al cole sin beca de comedor

En España, cerca de 1,3 millones de menores vulnerables empezarán la vuelta al cole sin becas para acceder al comedor escolar. Más de 2,2 millones de niños afrontan la vuelta al cole en riesgo de pobreza. Según los últimos datos oficiales del curso 2023/24, la inversión en ayudas a este servicio alcanzó los 642 millones de euros, beneficiando únicamente a 982.000 menores. Esto significa que seis de cada diez niños quedan fuera del sistema de apoyo.