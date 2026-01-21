La Cascada de Colores de La Palma, en peligro: de diez metros de altura a menos de dos por la acumulación de piedras  

Uno de los rincones más espectaculares de la naturaleza de Canarias corre peligro de desaparecer por un periodo de tiempo indeterminado y ya apenas se parece a lo que era hace solo diez años. La acumulación de piedras y grava como consecuencia de las lluvias y los desprendimientos, en un proceso natural, ha sepultado la Cascada de Colores, uno de los rincones más emblemáticos del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en La Palma.