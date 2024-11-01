Casas de conchas de ostras de Guangdong  

Las casas de conchas de ostras tienen su origen en el siglo XV, durante la dinastía Ming, cuando la ciudad portuaria de Quanzhou floreció como un importante centro en las Rutas Marítimas de la Seda. Las conchas de ostras también abundaban en las zonas costeras circundantes, lo que las convertía en un material de construcción accesible y sostenible. Su composición rica en calcio se endurecía con el tiempo y ofrecía una resistencia natural a la corrosión salina y a los daños causados por insectos.