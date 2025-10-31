edición general
La Casa del Rey celebra 50 años de monarquía con un acto en el Palacio Real sin Juan Carlos I

"Nada de pompa, nada de fastos para lo que se puede esperar de tal aniversario. El próximo 22 de noviembre se cumplen 50 años de monarquía en España y la Casa del Rey, del rey Felipe VI, celebrará la efeméride en el Palacio Real con unos actos de Estado, aunque de bajo perfil" ...

alcama #8 alcama
#3 Ojalá una republica con Feijoo de primer ministro y Aznar de presidente.
makinavaja #10 makinavaja
Supongo que homenajearán a Franco, que fue el que reinstauró esa monarquía en España... :-D :-D :-D
#1 BoosterFelix
Chicos, no podéis dejar a los Borbones solos en esto. Olvidaos por un momento de vuestra precariedad y vuestra pobreza, y, como os decía Pablo Casado, gritad al unísono: "¡viva el Rey!". Gracias a él tenéis podéis vivir con paguitas prestadas de 600 euros.

Dice la noticia que el 22 de noviembre la familia del rey mantendrá un almuerzo “estrictamente familiar y totalmente privado”. No sé. Puede que la comida que se coman, y que los lujos de los que disfruten, los disfruten solo ellos, pero ya os digo yo que el dinero para pagar esa comida y esos lujos no lo ponen ellos.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Gran noticia para Halloween {0x1f383} {0x1f383} {0x1f47b}
ChatGPT #5 ChatGPT
que no les falte de nada!!!!!!!!!!!
#9 BoosterFelix *
#7 Te multiplico a ti por 40 millones y ya tengo perfectamente entendida la pobreza, la precariedad y el subdesarrollo de este despaís.

Se ve que en Francia, en Alemania o en EEUU les va mejor con charos y canis votando.

Recuerda que en las facultades de economía se enseña que los monopolios son malos. Los monopolios de jefaturas de Estado también.

Deja que charos y canis voten conforme a sus funciones de utilidad y sus funciones de beneficios.

Yo también quiero ser republicano, como los estadounidenses.

Y ya que consideras que el voto de la gente no es importante, el tuyo tampoco debe serlo, por lo que ¿qué tal si tenemos república, aunque a ti no te guste?
#4 Somozano
50 años de los breves
En los últimos 2000 años España y las tierras que las forman han tenido formas monarquicas durante 1993 años frente a 7 años de gobiernos republicanos
El imperio romano, los reinos godos y suevos, el emirato, el califato, los reinos cristianos y la España moderna
1993 VS 7 años
Y como serían esos 7 años en dos periodos que la opción republicana sigue sin ser mayoritaria
#6 khaspah
#4 Pues que se presente el Rey a las elecciones
#7 Somozano *
#6 La Historia no se presenta a elecciones para que charos y canis voten
La historia no se vota, permanece
Y la sangre de Felipe VI es Historia de España
Que un descendiente de los visigodos a través del duque de Cantabria siga ostentando la jefatura de Estado en España es el último acto ejecutivo del imperio romano en uso
Imperio que en sus últimos años ordeno a los visigodos establecerse en Hispania para controlar la situación. Y ahí sigue, un descendiente de godos mezclado con francos (los Capeto), a la cabeza de la provincia hispana manteniendo la romanidad de la sociedad
Puede una Charo imponerse a una decisión imperial romana?
