La Casa del Rey celebra 50 años de monarquía con un acto en el Palacio Real sin Juan Carlos I

"Nada de pompa, nada de fastos para lo que se puede esperar de tal aniversario. El próximo 22 de noviembre se cumplen 50 años de monarquía en España y la Casa del Rey, del rey Felipe VI, celebrará la efeméride en el Palacio Real con unos actos de Estado, aunque de bajo perfil" ...
tenéispodéis vivir con paguitas prestadas de 600 euros.
Dice la noticia que el 22 de noviembre la familia del rey mantendrá un almuerzo “estrictamente familiar y totalmente privado”. No sé. Puede que la comida que se coman, y que los lujos de los que disfruten, los disfruten solo ellos, pero ya os digo yo que el dinero para pagar esa comida y esos lujos no lo ponen ellos.
Se ve que en Francia, en Alemania o en EEUU les va mejor con charos y canis votando.
Recuerda que en las facultades de economía se enseña que los monopolios son malos. Los monopolios de jefaturas de Estado también.
Deja que charos y canis voten conforme a sus funciones de utilidad y sus funciones de beneficios.
Yo también quiero ser republicano, como los estadounidenses.
Y ya que consideras que el voto de la gente no es importante, el tuyo tampoco debe serlo, por lo que ¿qué tal si tenemos república, aunque a ti no te guste?
En los últimos 2000 años España y las tierras que las forman han tenido formas monarquicas durante 1993 años frente a 7 años de gobiernos republicanos
El imperio romano, los reinos godos y suevos, el emirato, el califato, los reinos cristianos y la España moderna
1993 VS 7 años
Y como serían esos 7 años en dos periodos que la opción republicana sigue sin ser mayoritaria
La historia no se vota, permanece
Y la sangre de Felipe VI es Historia de España
Que un descendiente de los visigodos a través del duque de Cantabria siga ostentando la jefatura de Estado en España es el último acto ejecutivo del imperio romano en uso
Imperio que en sus últimos años ordeno a los visigodos establecerse en Hispania para controlar la situación. Y ahí sigue, un descendiente de godos mezclado con francos (los Capeto), a la cabeza de la provincia hispana manteniendo la romanidad de la sociedad
Puede una Charo imponerse a una decisión imperial romana?