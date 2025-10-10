edición general
‘Una casa llena de dinamita’: el misil nuclear de Kathryn Bigelow no da respiro

La bomba que urge desactivar en su nueva película apunta directa al corazón de Estados Unidos. Nadie sabe quién la ha lanzado, porque el enemigo es una entelequia que sobrevuela la única certeza en esta vibrante película: cuando las paredes de una casa están construidas con explosivos, qué otra cosa que la destrucción se puede esperar.A sus 73 años, Kathryn Bigelow ha convertido su cine en un cuerpo a cuerpo tan espectacular como real, intenso y físico en su plasticidad.El elocuente título de la película, no da respiro al espectador.

2 comentarios
cocolisto
No te deja indiferente y más bien que de alguna manera todas nuestras casas están hechas de dinamita.Y cada vez más
Celsar
Menudo mojón de película.
