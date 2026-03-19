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La Casa Blanca registra la web oficial Aliens.gov en plena fiebre por desclasificar datos sobre extraterrestres

La Casa Blanca registra la web oficial Aliens.gov en plena fiebre por desclasificar datos sobre extraterrestres

El dominio se crea un mes después de que Donald Trump anunciara que publicará todos los archivos relacionados con el fenómeno ovni. La verdad está ahí fuera. Y puede que dentro de poco esté en aliens.gov. Este es el nombre del dominio registrado por la Oficina del Presidente de Estados Unidos el pasado miércoles. El registro se produce un mes después de que Donald Trump anunciara que ordenaría al gobierno publicar todos los archivos relacionados con extraterrestres que posee,

| etiquetas: registrada , web , alien , gob , datos , extraterrestres , casablanca , orden , trump
9 2 0 K 99 Trump
11 comentarios
9 2 0 K 99 Trump
Comentarios destacados:    
woody_alien #2 woody_alien *
- ¡Mira, un marciano!
- Oiga ¿encima de la mesa no había un dossier hace un momento? Juraría que estaba aquí.
- ¡¡Que mires al puto marciano!!
4 K 57
ctrlaltsupr1 #5 ctrlaltsupr1
#2 Si al menos fuera un marciano con tres cabezas, todavía...
0 K 6
tul #7 tul
#5 con tres tetas mejor xD
1 K 21
Tontolculo #9 Tontolculo
#7 seguro? xD  media
1 K 23
tul #10 tul
#9 como minimo xD
0 K 13
carademalo #11 carademalo
Cuidadín, que "aliens" también es una forma muy estadounidense de referirse a extranjeros e inmigrantes. A ver si va a estar más relacionado con los mejicanos que con los marcianos...
1 K 28
pepel #3 pepel
Ahora quiere matar a Epstein con los extraterrestres.
0 K 17
josde #4 josde
#3 Una distracción para intentar tapar lo que esta costando la guerra y los muertos que ahí, pasara como con los archivos de epstein , sacaran lo que les interese nada mas.
0 K 20
#1 fillodebreoganhn
Nova distración dos ficheiros de epstein para cando remate a guerra do golfo.
1 K 14
#8 DotorMaster
#1 sí, están locos de remate
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End #6 End
Bueno, cualquier distracción que no implique invadir países o matar a gente, bienvenida sea.
Lo mismo hace que Iker se centre en los OVNIs y deje de dar por saco.

En cualquier caso, no sé ni por qué se toma molestias en cortinas de humo. Es que, aunque se filtrase algún vídeo explícito haciendo la mayor de las cerdadas, no pasaría nada
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menéame