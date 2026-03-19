La Casa Blanca registra la web oficial Aliens.gov en plena fiebre por desclasificar datos sobre extraterrestres

El dominio se crea un mes después de que Donald Trump anunciara que publicará todos los archivos relacionados con el fenómeno ovni. La verdad está ahí fuera. Y puede que dentro de poco esté en aliens.gov. Este es el nombre del dominio registrado por la Oficina del Presidente de Estados Unidos el pasado miércoles. El registro se produce un mes después de que Donald Trump anunciara que ordenaría al gobierno publicar todos los archivos relacionados con extraterrestres que posee,