edición general
5 meneos
7 clics
Casa Blanca ordena revisión de exhibiciones en museos Smithsonian

Casa Blanca ordena revisión de exhibiciones en museos Smithsonian

Todo forma parte de la política de la nueva administración en el 250 aniversario del país, con el objetivo de lo alinear el contenido de la institución con la interpretación de la historia estadounidense del presidente Donald Trump. En una carta enviada esta semana al secretario de la Institución Smithsonian, Lonnie Bunch III, la Casa Blanca detalló los pasos que espera que la organización tome como parte de la revisión anunciada. El examen revisará todo el contenido dirigido al público, como redes sociales, textos de exposiciones y materiales

| etiquetas: casa blanca , trump , smithsonian , museo , historia , reescribir
4 1 0 K 67 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 67 actualidad
jm22381 #2 jm22381
#0 Al parecer no le ha sentado muy bien a Trump que el Smithsonian volviera a poner las menciones a sus impeachments en la exposición después de que las quitaran. Relacionada: www.meneame.net/story/smithsonian-retira-exposicion-referencias-impeac
1 K 38
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 ya sabes cómo se las gastan los dictadores con la cultura
0 K 20
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Burrolandia y su dictador naranja.
0 K 13

menéame