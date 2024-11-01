La Casa Blanca ha propuesto lanzar panfletos sobre Caracas, según The Washington Post

La Casa Blanca propuso recientemente un plan para lanzar panfletos desde aviones militares de EE.UU. sobre Caracas de cara a presionar aún más al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según fuentes cercanas al asunto citadas por el diario The Washington Post. Los folletos tendrían información sobre la recompensa de 50 millones de dólares por ayudar a arrestar a Maduro que la Casa Blanca anunció en agosto, cuando duplicó el monto con el argumento de que el presidente venezolano está integrado en operaciones de «narcoterrorismo».
Demostrando que siempre los panfletos preceden a las bombas, la primera noche de la guerra (la del 3 de septiembre de 1939) diez Whitleys lanzaron trece toneladas de octavillas sobre Hamburgo, Bremen y el Rhur. En un mundo perfecto, la guerra habría terminado a la mañana siguiente, convencidos los alemanes por los argumentos británicos para deponer las armas, algo así como la escena final del Gran Dictador.
Este idiota se cree que viven en 1940