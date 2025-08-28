"Cartoonists for Gaza", dibujantes británicos contra el genocidio  

Rachael Ball y Krent Able, dos artistas del Reino Unido, pusieron en marcha "Cartoonists for Gaza", una iniciativa que reúne a una nutrida cantidad de autores para responder a la grave crisis humanitaria en Gaza a través del poder de la ilustración, el cómic y el humor gráfico. El proyecto hizo un llamamiento a la comunidad británica de ilustradores y viñetistas para que crearan imágenes de protesta contra la violencia y que desafiaran al silencio con el objetivo de sensibilizar al público. Las viñetas siempre han sido una herramienta poderosa