Cartimandua, la reina celta que apoyó a los romanos

Cartimandua, fue reina del pueblo celta los Brigantes. Gobernó en el siglo I d. C., aproximadamente del 43 al 69 d. C. Es conocida por traicionar a Carataco, jefe de la tribu catuvellauna y líder de la resistencia contra los romanos. Su contemporánea más famosa, Boudica, lideraba la revuelta contra Roma y es recordada como símbolo de la rebelión celta, mientras que la prorromana Cartimandua ha caído en un relativo olvido. Pero ¿quién era Cartimandua, por qué traicionó a Carataco ante los romanos y cuál es su legado histórico?