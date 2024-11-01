El cartel del Viña Rock sufre el boicot a KKR y firma su primera cancelación el día después de anunciarlo

Ha pasado medio año, pero el terremoto KKR en la industria del espectáculo sigue resonando. El Viña Rock, uno de los festivales propiedad de Superstruct y, por lo tanto, del fondo proisraelí KKR, ha anunciado el cartel que más le ha costado negociar en su historia. Con el posicionamiento público contra el fondo de cientos de grupos de punk y de rock que se habían convertido en referencia para el festival y sus asistentes, los organizadores del evento han sacado un cartel que ha cumplido con las expectativas de los más críticos.