Las cartas del mal: correspondencia Spinoza-Blijenbergh

el príncipe de los filósofos tuvo por lengua materna algún dialecto antiguo de nuestro idioma (...) se educaba entre hispanoparlantes y en 1656, con apenas veinticuatro años, daba a conocer su primer escrito ¡en nuestro idioma! Pero allí sí nuestra desgracia sería doble y definitiva: El texto de marras era una breve Apología para justificar una ruptura con la Sinagoga que sellaba su ruptura con la colectividad sefardí hispanoparlante de Amsterdam (...) las cartas reproducen la disputa entre entre un filósofo republicano y un teólogo orangista

Si alguien se considera marxista, le recomiendo aproximarse a Spinoza. Mucho antes que Marx, va a plantear la lucha de clases con los "modos humanos" y desarrollará estrategias más viables para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Marx se ha demostrado más manipulable para crear dictaduras, algo que Spinoza evita brillantemente gracias a su demostración de que todo ser tiene valor en la sustancia, llámese ésta Dios o naturaleza. Por eso el primero es mucho más conocido por el gran público y el segundo es ocultado por el mesianismo ideológico.
