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Carta de Thiago Ávila a su hija desde la cárcel
El activista brasileño de la Flotilla y su compañero hispanopalestino Saif Abu Keshek se encuentran en la prisión israelí de Shikma tras ser secuestrados en aguas internacionales
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Juantxi
Escalofríose ha dado, cuando me he dado cuenta de que en realidad es una carta de despedida de su hija.
No espera poder regresar vivo.
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ombresaco
Vaya turismo más raro que hacen algunos
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