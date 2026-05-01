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Carta de Thiago Ávila a su hija desde la cárcel

Carta de Thiago Ávila a su hija desde la cárcel

El activista brasileño de la Flotilla y su compañero hispanopalestino Saif Abu Keshek se encuentran en la prisión israelí de Shikma tras ser secuestrados en aguas internacionales

| etiquetas: carta , thiago ávila , hija , cárcel , israel
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2 comentarios
8 1 0 K 114 actualidad
#2 Juantxi
Escalofríose ha dado, cuando me he dado cuenta de que en realidad es una carta de despedida de su hija.
No espera poder regresar vivo.
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ombresaco #1 ombresaco
Vaya turismo más raro que hacen algunos
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menéame