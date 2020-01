Carta a José Ramón Bauzá

Estimado, o no: NO, NO, y NO. Castellano, argentino y chileno NO son la misma lengua, ni por supuesto pertenecen a un entramado administrativo, regional o imperialista común bajo el paraguas de España. Basta ya. Por eso cada 12 de octubre no se celebra el Día de la Hispanidad, se trata solamente de una exhibición de farolas adornadas por paracaidistas. Y por eso, cuando escuchas hablar a un argentino o a un chileno no entiendes nada, de nada. La palabra “boludo” no es lo que te piensas.