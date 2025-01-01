Carrie Underwood, cantante en la toma de posesión de Trump, lucha por mantener su granja en Tennessee [Ing]

Carrie Underwood, estrella de "American Idol" e invitada por el presidente Trump a cantar "America the Beautiful" en su 2.ª toma de posesión, tiene una granja en Tennessee. «Se ha vuelto demasiado para ella mantenerlo todo, y no duerme nada porque se levanta al amanecer para cuidar de todos estos animales», dijo la fuente sobre las gallinas, los caballos y las ovejas de la propiedad, que también incluye árboles frutales, un invernadero y varios huertos. «No ayuda el hecho de que le esté costado mucho encontrar y mantener a los empleados»
| etiquetas: trump , doge , ice , aranceles , agricultura
Esa no se ha levantado temprano en su vida y menos para cuidar animales.
Eh, y aquí pasa EXACTAMENTE LO MISMO: muchos de los que piden la expulsión de los inmigrantes lo hacen desde casa de sus papas, con naúticas y un polo de Pedro del Hierro, no han trabajado en su puta vida y, por supuesto, no van a ir a sustituir al campo a los inmigrantes que pretenden echar…
"USA: Se han declarado en bancarrota más granjas en los 3 primeros meses de 2025 que en todo 2024"
www.meneame.net/m/actualidad/usa-han-declarado-bancarrota-mas-granjes-
Que coño se habrán creido!!