Carrie Underwood, cantante en la toma de posesión de Trump, lucha por mantener su granja en Tennessee [Ing]

Carrie Underwood, estrella de "American Idol" e invitada por el presidente Trump a cantar "America the Beautiful" en su 2.ª toma de posesión, tiene una granja en Tennessee. «Se ha vuelto demasiado para ella mantenerlo todo, y no duerme nada porque se levanta al amanecer para cuidar de todos estos animales», dijo la fuente sobre las gallinas, los caballos y las ovejas de la propiedad, que también incluye árboles frutales, un invernadero y varios huertos. «No ayuda el hecho de que le esté costado mucho encontrar y mantener a los empleados»

El guepardo comecaras aparece en Tennessee....
El guepardo comecaras aparece en Tennessee....
maxxcan #8 maxxcan
«Se ha vuelto demasiado para ella mantenerlo todo, y no duerme nada porque se levanta al amanecer para cuidar de todos estos animales»

Esa no se ha levantado temprano en su vida y menos para cuidar animales.
JanSmite #7 JanSmite
El quid de la cuestión está en la última frase de la entradilla: ¿pero no decían que los inmigrantes les quitaban los trabajos? Ahora resulta que los autóctonos no quieren trabajar en el campo, que es un trabajo duro y mal pagado, y por eso lo hacían los inmigrantes……… :palm: ¬¬

Eh, y aquí pasa EXACTAMENTE LO MISMO: muchos de los que piden la expulsión de los inmigrantes lo hacen desde casa de sus papas, con naúticas y un polo de Pedro del Hierro, no han trabajado en su puta vida y, por supuesto, no van a ir a sustituir al campo a los inmigrantes que pretenden echar… :-P
JanSmite #1 JanSmite
Relacionada:

"USA: Se han declarado en bancarrota más granjas en los 3 primeros meses de 2025 que en todo 2024"

www.meneame.net/m/actualidad/usa-han-declarado-bancarrota-mas-granjes-
JanSmite #2 JanSmite
Del destrozo que está causando Trump con su "política económica" (llámalo así, llámalo "desbarros de un demente") les va a costar décadas recuperarse. Y de la pérdida internacional de confianza es posible que no se recuperen nunca…
#3 Suleiman
No se cual es el problema, es lo que quieren... Y que se agarren a los machos, porque esto solo es la puntita.... Le queda muuuucho.
#5 chavi
#3 Hace falta reinstaurar la esclavitud.

Que coño se habrán creido!!
smilo #6 smilo
Aún así, los arruinados seguirán confiando en Trump echándole la culpa a Biden, de eso no me cabe duda, tienen la cabeza comida.
JanSmite #9 JanSmite
#6 La cara, lo que tienen comido es la cara… :troll: xD
