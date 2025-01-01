Carrie Underwood, cantante en la toma de posesión de Trump, lucha por mantener su granja en Tennessee [Ing]

Carrie Underwood, estrella de "American Idol" e invitada por el presidente Trump a cantar "America the Beautiful" en su 2.ª toma de posesión, tiene una granja en Tennessee. «Se ha vuelto demasiado para ella mantenerlo todo, y no duerme nada porque se levanta al amanecer para cuidar de todos estos animales», dijo la fuente sobre las gallinas, los caballos y las ovejas de la propiedad, que también incluye árboles frutales, un invernadero y varios huertos. «No ayuda el hecho de que le esté costado mucho encontrar y mantener a los empleados»