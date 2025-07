¿Qué carreras universitarias pueden desaparecer por causa de la inteligencia artificial?

La culpa no es de la inteligencia artificial, sino de un sistema educativo y de una universidad que no se adaptan a los nuevos tiempos. La inteligencia artificial es un recurso, no una solución. Ni mucho menos un problema. Sin embargo, ante esta situación, la universidad sigue siendo una institución que reacciona tarde y mal frente a lo que la realidad exige y ofrece de forma inmediata. Tenemos delante una inteligencia artificial que hará prescindibles muchas actividades profesionales a las que la universidad aún sigue prestando atención...