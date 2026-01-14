La carrera por dominar la última frontera en el Ártico  

En lo alto del Ártico, cerca del Polo Norte, Svalbard se erige en solitario como un unicornio geopolítico. El grupo de islas forma parte de Noruega, pero también se rige por un tratado único que data de la Primera Guerra Mundial y que permite que casi todo el mundo pueda establecerse allí, sin necesidad de visado. Durante décadas, científicos de todo el mundo utilizaron la estación internacional de investigación de Svalbard, situada en un fiordo de ensueño bordeado por montañas escarpadas.