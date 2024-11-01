edición general
2 meneos
56 clics

Carnaval en Bissau y la memoria que baila

[Fotografías] La cita más importante del calendario guineano reúne a distintas etnias en torno a rituales ancestrales. El fotógrafo Jorge Fornieles documenta la celebración. Estas son las imágenes.

| etiquetas: fotografía , guinea bissau , carnaval
1 1 0 K 23 ocio
sin comentarios
1 1 0 K 23 ocio

menéame