Carmen, extremeña, cruza la frontera con Portugal para hacer la compra: “Es más barato y más natural”
Enrique García López, portavoz de la OCU, aclara por qué se dan este tipo de casos de manera habitual
portugal
españa
4
1
3
K
33
actualidad
6 comentarios
#2
crob
*
¿Cuál es la noticia?
Normalidad entre fronteras de la UE...
4
K
53
#4
yoma
#2
Joder con La Razón, ya sacan noticias hasta de donde no las hay.
0
K
12
#6
The_Ignorator
#2
Que a la pobre señora le quitaron los patos del estanque.
Otra gente dice que el estanque de los patos es el de al lado pero ¿y lo triste que está la señora por sus patos? A mi me conmueve
0
K
11
#1
Spirito
Y los de Portugal se vienen a España a repostar el coche, y los de Francia también, porque aquí es más económico.
4
K
49
#3
Kantinero
#1
Los franceses vienen a por tabaco, alcohol y combustible, pero hacen todo tipo de compras y vienen mucho de fiesta y de restaurantes, los lácteos más baratos en Francia y también mucho trabajador transfronterizo.
1
K
16
#5
Pixmac
Hay productos en los que merece la pena y otros en los que no. Hace años muchos gallegos cercanos (de Vigo hacia abajo) a la frontera se acercaban hasta Portugal para hacer la compra pero ahora ha bajado mucho.
Desvela en directo estos productos básicos en los que hay una notable diferencia entre países: "La leche, los yogures, las verduras o los dulces, tipo galletas". También señala otra gran ventaja: "Además, todo es como más natural".
He revisado en…
» ver todo el comentario
1
K
24
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
