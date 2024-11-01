Carlota Saorsa (Vivotecnia): “Dentro del laboratorio acabas normalizando la violencia contra los animales”

Cinco años después de la publicación de las imágenes grabadas dentro del laboratorio Vivotecnia, la ex trabajadora que documentó durante 18 meses el trato a los animales ha declarado en el juicio como principal testigo del caso. Hasta pocos días antes era testigo protegido por miedo a las represalias de la empresa y del lobby de la experimentación animal. Nada más salir de su comparecencia habla sobre la respuesta ciudadana, los efectos psicológicos que aún vive y la frustración por que solo dos trabajadores se sienten en el banquillo.