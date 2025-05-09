Caricatura del Pacto Nazi-Soviético [Eng]  

Una caricatura dibujada por David Low sobre el Pacto Nazi-Soviético de Agosto de 1939 , un acuerdo de no agresión entre Adolf Hitler (1889-1945), líder de la Alemania nazi, y Joseph Stalin (1878-1953), líder de la URSS. Ambos dictadores llevaban años atacándose mutuamente y atacando sus respectivas ideologías antes de firmar repentinamente el acuerdo que dividió Europa entre ellos, empezando por Polonia, representada por el cadáver entre Hitler y Stalin en la imagen. La caricatura apareció por primera vez en el periódico británico Evening Stand