Caricatura del Pacto Nazi-Soviético [Eng]

Una caricatura dibujada por David Low sobre el Pacto Nazi-Soviético de Agosto de 1939 , un acuerdo de no agresión entre Adolf Hitler (1889-1945), líder de la Alemania nazi, y Joseph Stalin (1878-1953), líder de la URSS. Ambos dictadores llevaban años atacándose mutuamente y atacando sus respectivas ideologías antes de firmar repentinamente el acuerdo que dividió Europa entre ellos, empezando por Polonia, representada por el cadáver entre Hitler y Stalin en la imagen.

Tkachenko #5 Tkachenko
Aquí, otra caricatura muy graciosa  media
#15 pozz
Sovieticos y nazis, esos grandes alaidos que no solo invadieron juntos Polonia, sino que desfilaron juntitos:
es.wikipedia.org/wiki/Desfile_militar_alemán-soviético_en_Brest-Lito
Aqui se pueden ver uniformes de oficiales sovieticos y nazis saludando el izado de un trapo.  media
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
#_4 Ni Francia ni Reino Unido se repartieron Europa Oriental con los nazis. Y no te digo Polonia.

Y tampoco intentaron unirse al Pacto Tripartito con Alemania, Italia y Japón. A diferencia de la URSS.
porto #13 porto *
Siempre esta bien recordar que Polonia también participó con la Alemania nazi en el reparto de Checoslovaquia.
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo *
#10 No. Pero si lo que pretendían es que los soviéticos les hicieran el trabajo de controlar a Alemania mientras ellos iban a lo suyo pues a lo mejor no era buena idea. Y Francia y UK le declararon la guerra a Alemania pero no movieron un dedo para defender Polonia o atacar realmente a Alemania hasta nueve meses después con la invasión de Bélgica y la guerra relámpago.
#1 txepel
Igualitos y cogiditos de la mano. Por eso Francia y RU declararon la guerra a uno y no al otro.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#1 Francia y Reino Unido tienen su parte de culpa en este pacto por su política de apaciguamiento y haber dejado vendida a la República Española.
suppiluliuma #10 suppiluliuma
#3 Exacto. Al pobre Stalin no le quedó otro remedio que repartirse Polonia con los nazis debido a la política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña. Mientras Francia y Gran Bretaña le declaraban la guerra a Alemania.
#4 chocoleches
#1 Francia y Reino Unido también tenían pactos de no agresión con los nazis (Y Polonia)

Moraleja, el fascismo se combate a hostias. No te molestes en negociar nada.
have_a_nice_day #6 have_a_nice_day
¿Por qué subís una viñeta antigua, sin gracia y encima con un mensaje político nefasto?
Charles_Dexter_Ward #8 Charles_Dexter_Ward
#6 ¿Aún no te has dado cuenta de en qué sub estás?
-> www.meneame.net/m/Estampa/
suppiluliuma #12 suppiluliuma
#6 Pues esta te va a encantar.

CC: #8  media
strike5000 #16 strike5000
#6 Quizás para recordar que la URSS sólo empezó a luchar contra el nazismo cuando este intentó invadirles, y no en defensa de los judíos, o en un intento de defender la democracia, como algunos parecen insinuar a menudo.

"El 80 Aniversario de la Victoria sobre el Nazismo: La Verdad Histórica frente a la Propaganda Occidental"

diario-octubre.com/2025/05/09/el-80-aniversario-de-la-victoria-sobre-e
#2 arreglenenlacemagico
dos de los mayores asesinos de la historia pactando y como debio ser uno para que alrededor de 1.5 millones sovieticos se unieran a hitler para derrocar a stalin y para que cerca 25% de los que formaban el asedio a stalingrando fueran hiwis en.wikipedia.org/wiki/Hiwi_(volunteer)
#11 arreglenenlacemagico
#2 ya esta el sube pieles de chechenos ofendido! xD
