Carga policial contra aficionados radicales del Valladolid

En el descanso del Sporting-Valladolid se vivió un momento tenso cuando algunos hinchas visitantes trataron de agredir a miembros de la seguridad de El Molinón.

alfre2
Falta el comunicado de JUPOL que no han tardado en publicar tras el partido de ayer en Pamplona. Curioso. www.mundodeportivo.com/futbol/laliga/20260222/1004132691/osasuna-real-
