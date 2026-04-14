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La carga en 10 minutos es el nuevo estándar chino: tras BYD y Geely, más marcas anuncian sistemas ultrarrápidos

La carga en 10 minutos es el nuevo estándar chino: tras BYD y Geely, más marcas anuncian sistemas ultrarrápidos

Hace escasas semanas, BYD sorprendió al mundo con su sistema de carga Flash Charging 2.0. Con un pico de 1.500 kW en corriente continua, esta tecnología permite a modelos como el Denza Z9GT cargarse del 10 al 70% en 5 minutos y del 10 al 97% en 9 minutos; además, a -30 ºC de temperatura ambiente, todavía puede hacer el 20-97% en 12 minutos. Geely no ha tardado en unirse a la fiesta con el nuevo Lynk & Co 10, que en una reciente prueba fue capaz de cargarse del 10 al 70% en 4 minutos y 22 segundos, del 10 al 80% en 5 minutos y 32 segundos y del

| etiquetas: carga , ultrarrápida , estándar , chino , byd , geely
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3 comentarios
6 6 1 K 120 cocheElectr
#1 tpm1
Mientras tanto en una de las factorías de BYD: www.reuters.com/video/watch/idRW232214042026RP1/
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#2 Eukherio
Y así morirá una de las excusas clásicas: joder, ¿te vas a poner a cargarlo media hora de cada vez? Eso no va a ningún sito.
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
#2 La cosa es que muchos os creéis que súpercargadores van a existir en todas las esquinas en un país como España..
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menéame