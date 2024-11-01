edición general
Cardenal Müller llama a Charlie Kirk “mártir de Cristo” reprueba la celebración satánica de su muerte

El cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller calificó a Charlie Kirk como “mártir de Jesucristo” y condenó la “celebración satánica” de su asesinato por parte de algunos detractores, en una entrevista publicada una semana después del crimen del activista cristiano conservador. “Desde una perspectiva sobrenatural, [Kirk] no murió como víctima de un asesinato político, sino como mártir de Jesucristo, no en el sentido de quienes son canonizados, sino como alguien que dio testimonio (del griego martyros) a través de su vida”, señaló Müller

Magog
Mártir de mis cojones (hoy me he despertado simpatico)
K
ZamoraBigote
Otro yanqui loco al que limpiaron el forro, otro cura alemán nazi y otro medio dando voz a la mierda. Irrelevante todo.
K
Supercinexin
#2 Excelente descripción de la noticia xD
K

