El carbono-14 revela la edad de la puerta más antigua de Madrid: está a pie de calle y data del año 1415

La Torre de los Lujanes, situada en la Plaza de la Villa, es el edificio civil más antiguo de Madrid. Data del siglo XV y entre sus muchas curiosidades es la pequeña puerta que hay en uno de sus laterales, en la calle del Codo, que une la plaza de la Villa y la del Conde de Miranda. Ahora, un estudio ha confirmado que se trata de la puerta más antigua de la ciudad.

yoma #2 yoma
Por esa puerta había que entrar hace años para examinarte del título oficial de mecanografía.
#1 Marisadoro
¿Aguirre, Esperanza?

Ya voyme
#3 atrompicones
¿Tenéis la web del carpintero? Quería hacer una puerta parecida de color nogal de entrada al jardín.
#4 atrompicones
"Si bien no hay datos contrastados, la tradición oral y algunos autores, afirman que el rey Francisco I de Francia residió alrededor de un año en la torre, mientras esperaba al acondicionamiento de algunas estancias en el Real Alcázar, durante su cautiverio tras ser capturado en la batalla de Pavía en 1525."

es.wikipedia.org/wiki/Casa_y_Torre_de_los_Lujanes
#5 atrompicones
"...y allí realizó su pasantía de abogado el General Manuel Belgrano."

es.wikipedia.org/wiki/Casa_y_Torre_de_los_Lujanes
