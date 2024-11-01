El carbono-14 revela la edad de la puerta más antigua de Madrid: está a pie de calle y data del año 1415

La Torre de los Lujanes, situada en la Plaza de la Villa, es el edificio civil más antiguo de Madrid. Data del siglo XV y entre sus muchas curiosidades es la pequeña puerta que hay en uno de sus laterales, en la calle del Codo, que une la plaza de la Villa y la del Conde de Miranda. Ahora, un estudio ha confirmado que se trata de la puerta más antigua de la ciudad.