Los carboneros. Construcción de una carbonera tradicional y su combustión para crear carbón vegetal  

En la primavera del año 2010, los miembros de la asociación Cultural “La Chaminera que humea”, decidieron organizar un encuentro de carboneros, tratando de entender cómo era la vida de sus antepasados, dentro de unas jornadas dedicadas al carbón. Este acontecimiento se completó con el montaje y cocción de una carbonera en un espacio de huerta cercano al pueblo de Cerveruela (Zaragoza). También se construyó un cabaña de carboneros, para estar vigilando y atendiendo la carbonera mientras se cocía. Monesma documentales

