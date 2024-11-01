Características nutricionales y organolépticas de los lepidópteros

Sí, las mariposas también se comen, ya sea en su estado de larva, en su fase de crisálida o pupa -en las que en algunos países de Asia (como Tailandia y China) África (Camerún y Congo, por ejemplo) y Latinoamérica (México) se utiliza como snack- o incluso cuando ya han desarrollado sus alas, en su etapa adulta o de imago, si bien en este último caso es fundamentalmente la alta cocina la que la ha utilizado para sus creaciones. Así sucedió, por ejemplo, en uno de los mejores restaurantes del planeta, el Alchemist de Copenhague.