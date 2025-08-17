Carabanchel, la cárcel que el franquismo levantó y la democracia borró

Carabanchel fue diseñada en los años cuarenta como un proyecto de poder. Desde el principio, su construcción tuvo un sello autoritario. "Es un proyecto que nace desde arriba, con intervención directa de las autoridades del régimen, incluso del propio dictador", cuenta el historiador de un diseño panóptico, que curiosamente ya estaba obsoleto en Europa durante esos años. Pero que fue elegido por su capacidad simbólica: "El franquismo opta por una cárcel tradicionalista, anticuada, pero monumental. Una declaración de intenciones".