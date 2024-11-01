edición general
8 meneos
19 clics
Caputo quemó USD 678 millones de reservas para frenar el dólar y se juega todo a un préstamo de Trump

Caputo quemó USD 678 millones de reservas para frenar el dólar y se juega todo a un préstamo de Trump

Hay que remontarse a al gobierno de Macri para encontrar algo similar cuando Caputo era ministro como ahora y hacía las mismas cosas que ahora: quemaba reservas en lo que algunos interpretaron como un paso acordado para que algunos privilegiados fuguen divisas a precio de oferta. Ahora el objetivo es acceder al Fondo de Estabilización que maneja el Tesoro EEUU. Un instrumento excepcional que en la historia reciente sólo se utilizó con México.

| etiquetas: caputo , deuda , repetición deuda , carry trade , tesoro eeuu , préstamo
6 2 0 K 88 actualidad
7 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
#4 Marisadoro *
#2 Creo que la guarnición de este artículo es más sabrosa.
"Caputo no está defendiendo el peso, están financiando la fuga"
0 K 12
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Me rompo a reír xD xD xD:

Los antecedentes de semejante intervención no abundan. Para encontrar algo similar hay que remontarse a al gobierno de Macri, el podio corresponde al 25 y 27 de abril, y al 11 de mayo de 2018, cuando Caputo era ministro como ahora y hacía las mismas cosas que ahora

Alguien con muchas luces pensó que no podía cagarla tan bestia dos veces seguidas? Que igual esta vez acertaba? Que argumento se usó?
0 K 20
Gry #7 Gry
Trump les va a exprimir de mala manera, no tiene piedad con sus "aliados". :-P
0 K 16
ElRespeto #1 ElRespeto *
Jajajajjaja dónde está findenton y compañía? Alguno de esos millones tendrá que ir a bots y esparcidores de bulos promilei en internet no?
1 K 14
WcPC #3 WcPC
A ver si lo entiendo...
¿Los "listos" en economía están viviendo a base de pedir el mayor crédito de la historia del FMI para, a los pocos meses, tener que pedir un segundo crédito?
Menudos lumbreras.
0 K 12
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#3 yo empezaría a llamar a los teléfonos de esas compañías que te reunifican las deudas o contactar a otra vidente xD xD xD
0 K 20

menéame