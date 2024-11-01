Caputo quemó USD 678 millones de reservas para frenar el dólar y se juega todo a un préstamo de Trump

Hay que remontarse a al gobierno de Macri para encontrar algo similar cuando Caputo era ministro como ahora y hacía las mismas cosas que ahora: quemaba reservas en lo que algunos interpretaron como un paso acordado para que algunos privilegiados fuguen divisas a precio de oferta. Ahora el objetivo es acceder al Fondo de Estabilización que maneja el Tesoro EEUU. Un instrumento excepcional que en la historia reciente sólo se utilizó con México.
"Caputo no está defendiendo el peso, están financiando la fuga"
Los antecedentes de semejante intervención no abundan. Para encontrar algo similar hay que remontarse a al gobierno de Macri, el podio corresponde al 25 y 27 de abril, y al 11 de mayo de 2018, cuando Caputo era ministro como ahora y hacía las mismas cosas que ahora
Alguien con muchas luces pensó que no podía cagarla tan bestia dos veces seguidas? Que igual esta vez acertaba? Que argumento se usó?
¿Los "listos" en economía están viviendo a base de pedir el mayor crédito de la historia del FMI para, a los pocos meses, tener que pedir un segundo crédito?
Menudos lumbreras.