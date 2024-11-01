Caputo quemó USD 678 millones de reservas para frenar el dólar y se juega todo a un préstamo de Trump

Hay que remontarse a al gobierno de Macri para encontrar algo similar cuando Caputo era ministro como ahora y hacía las mismas cosas que ahora: quemaba reservas en lo que algunos interpretaron como un paso acordado para que algunos privilegiados fuguen divisas a precio de oferta. Ahora el objetivo es acceder al Fondo de Estabilización que maneja el Tesoro EEUU. Un instrumento excepcional que en la historia reciente sólo se utilizó con México.