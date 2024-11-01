La captura de Maduro dispara el precio de Superbigote, el muñeco articulado inspirado en su figura

La captura de Maduro ha provocado una fuerte subida del precio de Superbigote y Cilita, los muñecos articulados inspirados en la figura de ambos, que ahora se venden a cifras muy superiores a las habituales en el mercado de segunda mano. El muñeco fue creado y distribuido por las empresas venezolanas Empevro e Industria Venetech en 2019. Superbigote dio el salto a la animación con su propia serie de dibujos donde se enfrenta a villanos inspirados en figuras como Donald Trump o el multimillonario Elon Musk.