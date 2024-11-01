edición general
La captura de Maduro dispara el precio de Superbigote, el muñeco articulado inspirado en su figura

La captura de Maduro ha provocado una fuerte subida del precio de Superbigote y Cilita, los muñecos articulados inspirados en la figura de ambos, que ahora se venden a cifras muy superiores a las habituales en el mercado de segunda mano. El muñeco fue creado y distribuido por las empresas venezolanas Empevro e Industria Venetech en 2019. Superbigote dio el salto a la animación con su propia serie de dibujos donde se enfrenta a villanos inspirados en figuras como Donald Trump o el multimillonario Elon Musk.

