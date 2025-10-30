Captado por el ICE y deportado en estado vegetativo: la familia de un costarricense busca respuestas tras su fallecimiento

Randall Gamboa migró a Estados Unidos en diciembre en perfecto estado de salud y regresó a Costa Rica en septiembre postrado, sin poder hablar ni comer. Murió el fin de semana pasado
Lo de los ICE se les va de las manos y se les ha ido a algunos.
Hasta que no haya un cambio político real y se reconstruyan las estructuras que garantizan la supervisión y la legalidad, no habrá espacio para depurar nada. Y eso, si llega, llevará tiempo. Y más todavía si consigue modificar la constitución para perpetuarse como ya ha insinuado en más de una ocasión.