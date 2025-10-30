edición general
Captado por el ICE y deportado en estado vegetativo: la familia de un costarricense busca respuestas tras su fallecimiento

Randall Gamboa migró a Estados Unidos en diciembre en perfecto estado de salud y regresó a Costa Rica en septiembre postrado, sin poder hablar ni comer. Murió el fin de semana pasado

| etiquetas: randall gamboa , muerto , ice , inmigración , trump , eeuu
5 comentarios
Ferran #1 Ferran
El país de la libertad…
Khadgar #5 Khadgar
#1 “Tiene derecho a morir en silencio.”
powernergia #2 powernergia
El gobierno va a tener un aluvión de demandas, los abogados estarán frotándose las manos con la millonada que les va a caer.
Cehona #3 Cehona
#2 Como sean los mismos abogados que han estafado a esa familia...
Lo de los ICE se les va de las manos y se les ha ido a algunos.
TonyStark #4 TonyStark *
#2 Esas demandas difícilmente van a prosperar ni a poner en aprietos al gobierno. Mientras Trump siga en el poder, las instituciones seguirán debilitadas y llenas de perfiles leales que bloquean cualquier intento de rendición de cuentas. Se han desmantelado mecanismos de control, se han purgado inspectores independientes, y se ha blindado el aparato para evitar responsabilidades.

Hasta que no haya un cambio político real y se reconstruyan las estructuras que garantizan la supervisión y la legalidad, no habrá espacio para depurar nada. Y eso, si llega, llevará tiempo. Y más todavía si consigue modificar la constitución para perpetuarse como ya ha insinuado en más de una ocasión.
