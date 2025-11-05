El capitán del Puerto encarcelado por narcotráfico admite que identificó a dos implicados en la trama de Sky y que no los interrogó

Jesús F. Bolaño (ex capitán del Puerto de València de la Guardia Civil) encarcelado por su presunta vinculación con las redes del narco que operan en los muelles valencianos, ha sido uno de protagonistas de la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de València desde el lunes contra los 14 presuntos narcos que introdujeron en agosto de 2020, en plena pandemia, 1.650 kilos de cocaína y que fueron pillados gracias a las conversaciones mantenidas en la entonces secreta aplicación de telefonía encriptada Sky ECC.