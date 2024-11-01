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El capitalismo es un sistema inflamable

El capitalismo es un sistema inflamable

En un contexto de crisis ecológica planetaria, recuperar el diálogo entre marxismo y ciencias naturales es una condición para pensar alternativas viables.

| etiquetas: crisis ecosocial , incendios , fuego
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3 comentarios
6 1 0 K 85 cultura
bronco1890 #2 bronco1890
El mismo marxismo responsable de la desecación del mar de Aral, Chernobyl o el triángulo del azufre.
Siempre se compara un capitalismo muy real con un socialismo utópico y por supuesto la utopía gana por goleada.
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Andreham #3 Andreham
#2 Y por mensajes como este es por los que desde que cayó el malvado telón de acero la desigualdad mundial no para de aumentar, el estado del bienestar se ha desmontado en todo el primer mundo, las crisis ocurren cada vez más rápido, los avances tecnológicos y sociales están supeditados a los intereses de gente que ya tiene más dinero del que jamás gastará entre varias vidas incluidos todos los miembros de su familia...

Porque los que más tienen han vendido la idea de que repartir entre todos y ayudarnos es muy mala idea.
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Se un poco de ecosistemas inflamables gracias a mi Profesora de ecología Mari Luz Valbuena, una gran persona. Y no, los ecosistemas inflamables prístinos suelen ser muy resilientes. Espero que el capitalismo no lo sea.
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menéame